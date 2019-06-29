Сын Хаджи может перейти в «Барселону»
Полузащитник «Вииторула» и сборной Румынии Янис Хаджи может продолжить карьеру в «Барселоне». Каталонский клуб следит за футболистом уже несколько месяцев.
По данным Gsp.ro, переговоры с каталонцами по 20-летнему хавбеку находятся на продвинутой стадии. Представители «Барселоны» наблюдали за его игрой на молодежном чемпионате Европы-2019, проходящем в Италии и Сан-Марино. Сборная Румынии вышла из группы, но проиграла Германии в полуфинале (2:4)
«Барселона» готова заплатить за Хаджи 7-8 миллионов евро.
Если каталонский клуб купит игрока, то скорее всего отдаст его в аренду одной из команд Примеры.
Напомним, Янис – сын лучшего игрока в истории сборной Румынии Георге Хаджи, выступавшего за «Барсу» в середине 90-х.
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