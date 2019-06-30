Луис Адриано: «Спартак» не имеет права провести ещё один год без трофеев
Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано рассказал о мотивации на предстоящий сезон.
«Да, у нас сохраняется мотивация. На этот сезон она у меня даже выше, чем на предыдущие. В нём нам, кровь из носу, надо взять титул. «Спартак» просто не имеет права провести ещё один год без трофеев», — сказал Адриано в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
В сезоне-2018/19 «Спартак» занял пятое месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 матчах красно-белые одержали 14 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений.
Луис в минувшей кампании забил 6 голов и отдал 5 результативных передач в 23 встречах российского первенства.
Полное интервью с Луисом Адриано читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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