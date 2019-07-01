Стали известны все полуфиналисты Золотого кубка КОНКАКАФ
На стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в городе Филадельфия (США) состоялось два четвертьфинальных матча Золотого кубка КОНКАКАФ.
В первой игре сборная Ямайки обыграла национальную команду Панамы со счётом 1:0. Голом в составе победителей отметился нападающий Даррен Мэттокс с 11-метровой отметки.
Золотой кубок КОНКАКАФ. 1/4 финала
01 июля 2019, понедельник. 00:30 МСК
Ямайка
1 : 0
Панама
1:0 – Мэттокс – 75 (пен)
Соперником Ямайки в полуфинале турнира станет сборная США, которая встречалась с национальной командой Кюрасао. Матч завершился со счётом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал полузащитник американской сборной Уэстон Маккенни, которому ассистировал Кристиан Пулишич.
Золотой кубок КОНКАКАФ. 1/4 финала
01 июля 2019, понедельник. 03:30 МСК
США
1 : 0
Кюрасао
1:0 – Маккенни – 25
Напомним, в другом полуфинальном матче турнира встретятся сборные Мексики и Гаити. Финал Золотого кубка КОНКАКАФ состоится 8 июля на стадионе «Солджер Филд» в Чикаго.
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