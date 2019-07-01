Стали известны все полуфиналисты Золотого кубка КОНКАКАФ

На стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в городе Филадельфия (США) состоялось два четвертьфинальных матча Золотого кубка КОНКАКАФ.

В первой игре сборная Ямайки обыграла национальную команду Панамы со счётом 1:0. Голом в составе победителей отметился нападающий Даррен Мэттокс с 11-метровой отметки.

Соперником Ямайки в полуфинале турнира станет сборная США, которая встречалась с национальной командой Кюрасао. Матч завершился со счётом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал полузащитник американской сборной Уэстон Маккенни, которому ассистировал Кристиан Пулишич.

Напомним, в другом полуфинальном матче турнира встретятся сборные Мексики и Гаити. Финал Золотого кубка КОНКАКАФ состоится 8 июля на стадионе «Солджер Филд» в Чикаго.