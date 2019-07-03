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Мексика вырвала победу у Гаити и вышла в финал Кубка КОНКАКАФ

Мексика вырвала победу у Гаити и вышла в финал Кубка КОНКАКАФ
Футбол / Прочие турниры 0

В первом полуфинальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Мексики встречалась с национальной командой Гаити. Игра прошла на стадионе «Университет Финикса» Глендейл (США) и завершилась победой футболистов Мексики в дополнительное время со счётом 1:0. Матч обслуживал катарский арбитр Абдулрахман Аль-Джассим.

Основное время матча завершилось вничью 0:0. На третьей минуте овертайма форвард мекиканцев Рауль Хименес реализовал 11-метровый удар, который сам же заработал за фол в штрафной сборной Гаити. Минимальный счёт остался неизменным до финального свистка.

Обыграв Гаити, сборная Мексики проведёт матч с победителем второго полуфинала Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными США и Ямайки, который состоится 4 июля (начало — в 4:30 мск).

Золотой кубок КОНКАКАФ. 1/2 финала
03 июля 2019, среда. 05:30 МСК
Гаити
0 : 1
ДВ
Мексика
0:1 – Хименес – 93 (пен)
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