Мексика вырвала победу у Гаити и вышла в финал Кубка КОНКАКАФ

В первом полуфинальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Мексики встречалась с национальной командой Гаити. Игра прошла на стадионе «Университет Финикса» Глендейл (США) и завершилась победой футболистов Мексики в дополнительное время со счётом 1:0. Матч обслуживал катарский арбитр Абдулрахман Аль-Джассим.

Основное время матча завершилось вничью 0:0. На третьей минуте овертайма форвард мекиканцев Рауль Хименес реализовал 11-метровый удар, который сам же заработал за фол в штрафной сборной Гаити. Минимальный счёт остался неизменным до финального свистка.



Обыграв Гаити, сборная Мексики проведёт матч с победителем второго полуфинала Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными США и Ямайки, который состоится 4 июля (начало — в 4:30 мск).