Джано: Глушаков ушёл, поэтому капитанскую повязку должен надеть Джикия

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе рассказал, что на выборах капитана команды отдаст свой голос за Георгия Джикию.

«На выборах капитана голосовать буду за Джикию. Не буду этого скрывать. Был капитаном Глушаков, вице-капитаном — Джикия. Денис ушёл, поэтому Джикия должен надеть повязку. У него очень сильный характер, он всегда на подсказе и постоянно мотивирует команду. Думаю, своей игрой он доказал, что достоин капитанства «Спартака». А вице-капитаном, на мой взгляд, должен стать Рома Зобнин», — приводит слова Джано «Матч ТВ».

Ранее главный тренер «Спартака» Олег Кононов сообщил, что новый капитан команды будет назначен путём проведения выборов среди игроков по окончании первого тренировочного сбора, который красно-белые проводят в Австрии.