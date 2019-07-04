Джано: сколько играю в «Спартаке», таких нагрузок не помню

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе поделился мнением о первом сборе команды, который она провела в Австрии.
«Первая часть сборов была очень тяжёлой, мы много бегали. Сейчас уже больше работаем с мячом. Нагрузки высокие и интенсивные, но всё нормально. Рабочий настрой, входим в форму. Готовы ещё не на сто процентов, но у нас ещё есть 10 дней до старта сезона. В Австрии хороший турнир, где можно почувствовать тонус, показать свой уровень и перенести это на чемпионат.
Первые сборы провели практически без мяча. Постоянно бегали. Когда Георгиевич пришёл изначально, первые полгода такого не было. Нагрузки очень высокие. Сколько играю в «Спартаке», таких нагрузок не помню. Футболисты понимают, что это необходимо, чтобы играть в высокий прессинг», — цитирует Джано «Матч ТВ».
- 4 июля 2019
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