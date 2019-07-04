ЦСКА готов заплатить за форварда «Марселя» Н'Жье € 7 млн

Форвард «Марселя» Клинтон Н'Жье может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге, сообщает французский журналист Гийом Тарпи в своём «твиттере».

По информации источника, в подписании 25-летнего нападающего заинтересован ЦСКА. «Армейцы» уже готовят предложение по камерунцу в размере € 7 млн. С самим футболистом московский клуб на контакт пока не выходил.

В минувшем сезоне на клубном уровне Н'Жье сыграл 21 матч, забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи. Контракт игрока с «Марселем» рассчитан до лета 2020 года. Ранее форвард также выступал за «Лион» и «Тоттенхэм Хотспур». Летом 2017 года «шпоры» продали футболиста «Марселю» за те же € 7 млн. В составе сборной Камеруна нападающий сыграл 28 матчей и забил 8 мячей.