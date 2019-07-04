Бистрович: Шарлия готов заменить Бекао. Иначе его бы в ЦСКА не было

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился мнением о переходе в московский клуб своего соотечественника Звономира Шарлии.

«Всегда здорово, когда в твою команду переходит кто-то из твоей страны, твоего города, твоей команды. Помогаю Звонимиру со всем в ЦСКА. Думаю, адаптация пройдёт быстро. Играть он уже начал.

О переходе в ЦСКА Шарлия меня не спрашивал: я был на юношеском Евро. Обменялись двумя-тремя сообщениями. Звонимир старше меня на два года, но мы проводили вместе пару матчей в юношеской команде Славена Белупо и несколько раз тренировались вместе в основе.

Конечно, Шарлия готов заменить Бекао. Иначе его бы тут не было», — приводит слова Бистровича Sport24.

22-летний Шарлия будет выступать в составе московской команды до конца сезона-2019/20. Также ЦСКА будет иметь приоритетное право дальнейшего выкупа трансфера игрока.