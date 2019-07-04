Бистрович: Шарлия готов заменить Бекао. Иначе его бы в ЦСКА не было

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился мнением о переходе в московский клуб своего соотечественника Звономира Шарлии.
«Всегда здорово, когда в твою команду переходит кто-то из твоей страны, твоего города, твоей команды. Помогаю Звонимиру со всем в ЦСКА. Думаю, адаптация пройдёт быстро. Играть он уже начал.
О переходе в ЦСКА Шарлия меня не спрашивал: я был на юношеском Евро. Обменялись двумя-тремя сообщениями. Звонимир старше меня на два года, но мы проводили вместе пару матчей в юношеской команде Славена Белупо и несколько раз тренировались вместе в основе.
Конечно, Шарлия готов заменить Бекао. Иначе его бы тут не было», — приводит слова Бистровича Sport24.
22-летний Шарлия будет выступать в составе московской команды до конца сезона-2019/20. Также ЦСКА будет иметь приоритетное право дальнейшего выкупа трансфера игрока.
- 4 июля 2019
-
04:03
-
03:48
-
03:00
-
02:54
-
02:41
-
01:43
-
01:25
-
00:57
-
00:46
-
00:33
-
00:11
- 3 июля 2019
-
23:57
-
23:45
-
23:36
-
23:14
-
23:12
-
23:01
-
22:48
-
22:36
-
22:35
-
22:28
-
22:20
-
22:17
-
22:08
-
22:08
-
21:58
-
21:37
-
21:26
-
21:17
-
21:11
-
20:55
-
20:49
-
20:31
-
20:13
-
20:08