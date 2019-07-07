«Химки» разгромили «Луч» в матче 1-го тура ФНЛ, «Шинник» обыграл «СКА-Хабаровск»

В матче 1-го тура Футбольной национальной лиги «Луч» принимал «Химки». Встреча состоялась во Владивостоке на стадионе «Динамо» и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.
До середины первого тайма нападающий «Химок» Камран Алиев оформил дубль. Ещё один мяч в ворота хозяев отправил хавбек Илья Кухарчук, отличившийся на 45-й минуте. В начале второго тайма защитник «Луча» Алексей Аравин забил автогол. На 74-й минуте один мяч отыграл форвард Саид Алиев. В концовке игры Алиев оформил дубль. На 90-й минуте гол в актив записал нападающий «Химок» Дмитрий Каменщиков.
В другом матче 1-го тура ФНЛ «СКА-Хабаровск» принимал «Шинник». Встреча состоялась в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Первый гол забил хавбек «Шинника» Василий Алейников на 13-й минуте. До перерыва полузащитник СКА Артемий Малеев сравнял счёт. Победу гостям принёс форвард Эльдар Низамутдинов, реализовавший пенальти на 58-й минуте.
- 7 июля 2019
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