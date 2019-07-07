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«Химки» разгромили «Луч» в матче 1-го тура ФНЛ, «Шинник» обыграл «СКА-Хабаровск»

«Химки» разгромили «Луч» в матче 1-го тура ФНЛ, «Шинник» обыграл «СКА-Хабаровск»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 1-го тура Футбольной национальной лиги «Луч» принимал «Химки». Встреча состоялась во Владивостоке на стадионе «Динамо» и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

До середины первого тайма нападающий «Химок» Камран Алиев оформил дубль. Ещё один мяч в ворота хозяев отправил хавбек Илья Кухарчук, отличившийся на 45-й минуте. В начале второго тайма защитник «Луча» Алексей Аравин забил автогол. На 74-й минуте один мяч отыграл форвард Саид Алиев. В концовке игры Алиев оформил дубль. На 90-й минуте гол в актив записал нападающий «Химок» Дмитрий Каменщиков.

В другом матче 1-го тура ФНЛ «СКА-Хабаровск» принимал «Шинник». Встреча состоялась в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Первый гол забил хавбек «Шинника» Василий Алейников на 13-й минуте. До перерыва полузащитник СКА Артемий Малеев сравнял счёт. Победу гостям принёс форвард Эльдар Низамутдинов, реализовавший пенальти на 58-й минуте.

ФНЛ - Первый дивизион. 1-й тур
07 июля 2019, воскресенье. 10:00 МСК
Луч
Владивосток
2 : 5
Химки
Химки
0:1 – Алиев – 13, 0:2 – Алиев – 22, 0:3 – Кухарчук – 45, 0:4 – Аравин – 57 (автогол), 1:4 – Алиев – 74, 2:4 – Алиев – 84, 2:5 – Каменщиков – 90
ФНЛ - Первый дивизион. 1-й тур
07 июля 2019, воскресенье. 10:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1 : 2
Шинник
Ярославль
0:1 – Алейников – 13, 1:1 – Малеев – 31, 1:2 – Низамутдинов – 58 (пен)
Удаления: Матвийчук, 80 – нет
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