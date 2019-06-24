Фэйр-плей в российском футболе. Игрок «Балтики» специально не забил пенальти

Интересный момент случился во время товарищеского матча «Балтика» — «Армавир». Судья назначил пенальти в ворота армавирцев, но игрок специально пробил мимо, выразив таким образом несогласие с решением судьи.
Любопытно, что к этому моменту счёт в матче был 1:0 в пользу «Армавира», игра в итоге так и закончилась. И свой гол гости забили именно с пенальти. Тоже достаточно спорного.
«Нам такие пенальти не нужны», сказал после матча главный тренер «Балтики» Евгений Калёшин.
«Сегодня был пример настоящей #FAIRPLAY» — с таким лозунгом вышел пост на странице калининградцев в «В контакте»
У болельщиков, впрочем, возник вопрос, а повторили бы игроки «Балтики» подобный номер, если бы эпизод случился в официальном матче? Мнения разделились.
Али Алиев:
— Уважение игрокам «Балтики», намерено били мимо, потому что пенальти был левый.
Глеб Пархоменко:
— Мне больше интересно, в официальной игре тоже мимо пробили бы, или по воротам? Товарищеский матч это одно, а официальная игра, уже совсем другое.
- 24 июня 2019
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