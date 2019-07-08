Форвард «Эвертона» Оникуру отказался переходить в ЦСКА

Форвард «Эвертона» Анри Чуквуемека Оникуру, прошлый сезон проведший в аренде в «Галатасарае», отказался продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает Sporx со ссылкой на Daily Mail.
По данным источника, «армейцы» вступили в переговоры по трансферу 22-летнего нападающего. Однако тот отказался перебираться в Москву, отдав предпочтение «Галатасараю». Нигериец желает ещё на год уйти в аренду в «Галатасарай» и сыграть за стамбульский клуб в Лиге чемпионов.
В минувшем сезоне Оникуру принял участие в 31 матче турецкой Суперлиги, в котором записал на свой счёт 14 голов, а также получил 7 жёлтых карточек. «Галатасарай» по итогам кампании стал чемпионом страны, опередив ближайшего преследователя на два очка. Контракт нападающего с «Эвертоном» рассчитан до лета 2022 года.
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