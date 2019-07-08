«Милан» объявил о переходе полузащитника «Эмполи» Крунича

Боснийский полузащитник «Эмполи» Раде Крунич официально перешёл в «Милан».

Сумма трансфера не разглашается. Футболист успешно прошёл медицинское обследование и подписал с миланским клубом пятилетний контракт.

25-летний Крунич является воспитанником боснийского клуба «Сутьешка». В «Эмполи» он перешёл летом 2015 года из «Борац Чачак» в статусе свободного агента. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 33 матчах итальянского национального чемпионата, в которых стал автором пяти забитых мячей, отдал семь результативных передач, а также получил семь жёлтых карточек и одну красную.

В прошлом сезоне «Милан» финишировал на пятом месте в турнирной таблице Серии А и завоевал путёвку в Лигу Европы. Через некоторое время клуб был на год исключён из еврокубков в связи с нарушениями правил финансового фэйр-плей.