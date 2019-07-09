Кикнадзе: «Локомотив» не поддержит фанатов в части, касающейся околофутбола

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал ситуацию с задержанием фанатов «железнодорожников» перед финальным матчем Кубка России с «Уралом» (1:0).
«Мы понимаем и разделяем точку зрения РФС и силовиков, которые говорят, что по оперативным данным была информация о готовившейся встрече с горячо нами любимыми и уважаемыми болельщиками «Крыльев Советов». Они конкретно называют фамилии тех, кто её готовил, кто, на своё счастье, вовремя отошёл и не оказался в числе задержанных. Они рассказывают, откуда приехали машины, в багажниках которых лежала пиротехника. Я пересказываю активу вещи, которые он и без меня знает прекрасно, наверное.
В части, которая касается околофутбола и выяснения отношений с «Крыльями Советов», от нас поддержки не будет», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
- 9 июля 2019
-
23:51
-
23:43
-
23:38
-
23:38
-
23:31
-
23:31
-
23:29
-
23:24
-
23:01
-
22:55
-
22:47
-
22:37
-
22:33
-
22:29
-
22:17
-
22:12
-
21:48
-
21:45
-
21:43
-
21:22
-
21:20
-
21:09
-
21:04
-
20:44
-
20:35
-
20:18
-
20:13
-
20:10
-
20:03
-
20:01
-
19:58
-
19:55
-
19:33
-
19:25
-
19:23