Кикнадзе: «Локомотив» не поддержит фанатов в части, касающейся околофутбола

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал ситуацию с задержанием фанатов «железнодорожников» перед финальным матчем Кубка России с «Уралом» (1:0).

«Мы понимаем и разделяем точку зрения РФС и силовиков, которые говорят, что по оперативным данным была информация о готовившейся встрече с горячо нами любимыми и уважаемыми болельщиками «Крыльев Советов». Они конкретно называют фамилии тех, кто её готовил, кто, на своё счастье, вовремя отошёл и не оказался в числе задержанных. Они рассказывают, откуда приехали машины, в багажниках которых лежала пиротехника. Я пересказываю активу вещи, которые он и без меня знает прекрасно, наверное.



В части, которая касается околофутбола и выяснения отношений с «Крыльями Советов», от нас поддержки не будет», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.