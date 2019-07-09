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Кикнадзе: «Локомотив» не поддержит фанатов в части, касающейся околофутбола

Кикнадзе: «Локомотив» не поддержит фанатов в части, касающейся околофутбола
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал ситуацию с задержанием фанатов «железнодорожников» перед финальным матчем Кубка России с «Уралом» (1:0).

«Мы понимаем и разделяем точку зрения РФС и силовиков, которые говорят, что по оперативным данным была информация о готовившейся встрече с горячо нами любимыми и уважаемыми болельщиками «Крыльев Советов». Они конкретно называют фамилии тех, кто её готовил, кто, на своё счастье, вовремя отошёл и не оказался в числе задержанных. Они рассказывают, откуда приехали машины, в багажниках которых лежала пиротехника. Я пересказываю активу вещи, которые он и без меня знает прекрасно, наверное.

В части, которая касается околофутбола и выяснения отношений с «Крыльями Советов», от нас поддержки не будет», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

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