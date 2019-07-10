«Спартак» впервые показал свою новую форму со всеми логотипами

Объявив о трансфере полузащитника «Вольфсбурга» Малкольма Баду, «Спартак» впервые показал, как будет выглядеть домашняя игровая форма команды на сезон-2018/19.

Фото доступно в «твиттере» «Спартака».

Напомним, новая форма произведена из переработанного полиэстера, что обеспечивает меньшее негативное воздействие на окружающую среду. Для создания одного комплекта футбольной формы в среднем используется 16 переработанных пластиковых бутылок. Футболка и шорты изготовлены из переработанной полиэфирной ткани. Материал создан из пластиковых бутылок, расплавленных специально для получения тонкой нити.

Новый сезон в Российской Премьер-Лиге «Спартак» начнёт домашним матчем с «Сочи». Игра состоится 13 июля. Начало встречи — в 19:00.