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«Спартак» впервые показал свою новую форму со всеми логотипами

«Спартак» впервые показал свою новую форму со всеми логотипами
Футбол / РПЛ 0

Объявив о трансфере полузащитника «Вольфсбурга» Малкольма Баду, «Спартак» впервые показал, как будет выглядеть домашняя игровая форма команды на сезон-2018/19.

Фото доступно в «твиттере» «Спартака».

Напомним, новая форма произведена из переработанного полиэстера, что обеспечивает меньшее негативное воздействие на окружающую среду. Для создания одного комплекта футбольной формы в среднем используется 16 переработанных пластиковых бутылок. Футболка и шорты изготовлены из переработанной полиэфирной ткани. Материал создан из пластиковых бутылок, расплавленных специально для получения тонкой нити.

Новый сезон в Российской Премьер-Лиге «Спартак» начнёт домашним матчем с «Сочи». Игра состоится 13 июля. Начало встречи — в 19:00.

«Спартак» объявил о трансфере хавбека «Вольфсбурга» Баду
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