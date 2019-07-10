«Спартак» впервые показал свою новую форму со всеми логотипами
Объявив о трансфере полузащитника «Вольфсбурга» Малкольма Баду, «Спартак» впервые показал, как будет выглядеть домашняя игровая форма команды на сезон-2018/19.
Фото доступно в «твиттере» «Спартака».
Напомним, новая форма произведена из переработанного полиэстера, что обеспечивает меньшее негативное воздействие на окружающую среду. Для создания одного комплекта футбольной формы в среднем используется 16 переработанных пластиковых бутылок. Футболка и шорты изготовлены из переработанной полиэфирной ткани. Материал создан из пластиковых бутылок, расплавленных специально для получения тонкой нити.
Новый сезон в Российской Премьер-Лиге «Спартак» начнёт домашним матчем с «Сочи». Игра состоится 13 июля. Начало встречи — в 19:00.
«Спартак» объявил о трансфере хавбека «Вольфсбурга» Баду
- 10 июля 2019
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