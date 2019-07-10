«Спартак» объявил о трансфере хавбека «Вольфсбурга» Баду

«Спартак» в своём официальном «твиттере» объявил о трансфере полузащитника «Вольфсбурга» Малкольма Баду.

«Малкольм Баду стал игроком «Спартака». 22-летний немецкий футболист — воспитанник «Вольфсбурга». Он привлекался в юношескую и молодежную сборные Германии, выступал на чемпионате мира U20 в 2017 году. Добро пожаловать в «Спартак», Малкольм!» — говорится в заявлении московского клуба.

Сумма трансфера не называется.

В минувшем сезоне в составе второй команды «Вольфсбурга» Баду провёл 11 матчей. На счету полузащитника 1 забитый мяч и 2 результативные передачи. За первую команду «Вольфсбурга» футболист не сыграл ни одного матча. В составе сборных Германии U18, U19 и U20 Баду провёл 15 матчей и забил 3 мяча.