Вручение бронзы, Галицкий на поле и портрет Ари. Фото со встречи «Краснодара»
Вчера, 10 июля, в Краснодаре на стадионе «Краснодар» состоялась встреча «Краснодара» с болельщиками. «Быков» наградили бронзовыми медалями по итогам сезона-2018/19 в Российский Премьер-Лиге, после чего были представлены новички чёрно-зелёных и команда провела открытую тренировку перед собравшимися болельщиками.
После окончания тренировки на вопросы журналистов ответили наставник «горожан» Мурад Мусаев и новички команды – полузащитники Кайо, Юнесу Намли, Руслан Камболов и Тонни Вильена. По завершении мероприятия болельщики сфотографировались с игроками ФК «Краснодар» и получили у них автографы.
Лучшие фото с мероприятия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.
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