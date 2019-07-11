Федецкий: переезд Ракицкого в Россию стал подтверждением некоторых догадок

Бывший защитник сборной Украины Артём Федецкий поделился мнением, почему защитник Ярослав Ракицкий не пел гимн Украины в составе сборной и перешёл в «Зенит».
«Мы не говорили в сборной на тему того, что Ракицкий не поёт гимн. Возможно, ребята подкалывали, но чтобы конкретно и жёстко – такого разговора не было. Это личное дело каждого. Один может кричать, что патриот, петь гимн громче всех, целовать тризуб, при этом быть полным быдлом. А патриотизм для понтов.
А другой может вести себя совсем по-другому. Тему с Ракицким нужно уже закрыть. Не пел он гимн – ну и не пел, перешёл в Россию. Он играл за сборную, был одним из топ-защитников, с которыми я играл, у него шикарная левая нога. Я не могу сказать про него как про человека плохого слова. Он хороший отец, семьянин, наверняка решение о переезде в Россию принимал вместе с семьёй. Но этот поступок стал своего рода подтверждением некоторых догадок.
Все думали, он не поёт гимн – значит он какой-то не такой. Но Ракицкий нормальный парень, он принял решение, а потом понеслась критика. Я бы так не сделал», – сказал Федецкий в эфире YouTube-канала «Зе Интервьюер».
- 11 июля 2019
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