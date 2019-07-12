Модель, обвинившую Неймара в изнасиловании, подозревают в вымогательстве
Полиция Сан-Паулу начала расследование в отношении бразильской модели Нажилы Триндади, ранее обвинившей нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в изнасиловании. Девушка и её адвокат подозреваются в вымогательстве, сообщает Mundo Deportivo.
Нажила вместе с адвокатом могли требовать у Неймара деньги, чтобы не обнародовать видео, на котором запечатлена вся последовательность сексуальных действий, произошедших в одном из отелей Парижа в середине мая. При этом Триндади так и не смогла предоставить этот ролик. Девушка утверждает, что его украли из её квартиры.
Неймар отвергает обвинения в изнасиловании. Игрок национальной команды Бразилии и его отец сообщили, что адвокат Нажилы вымогал у них деньги во время встречи.
«Я — жертва». Откровения модели, которая обвиняет Неймара в изнасиловании
Её признания наделали много шуму в Бразилии, но ей почти никто не верит.
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