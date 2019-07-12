Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Урал» разгромил «Уфу» в матче молодёжного первенства

«Урал» разгромил «Уфу» в матче молодёжного первенства
Футбол / РПЛ 0

В 1-м туре молодёжного первенства России «Урал» принимал «Уфу». Матч состоялся на поле спортбазы Бажовия в Сысерти и завершился со счётом 4:0 в пользу команды из Екатеринбурга.

Хозяева вышли вперёд на 21-й минуте – голом отметился полузащитник Артём Шаболин. Уже спустя шесть минут преимущество «Урала» точным ударом удвоил нападающий Сергей Архиповский. На 34-й минуте счёт стал разгромным – отличился хавбек Денис Новиков. Под занавес встречи, на 80-й минуте, екатеринбургская команда поставила точку в противостоянии усилиями полузащитника Яна Чижкова.

Напомним, в матче открытия нового сезона молодёжного первенства, который состоялся накануне, 11 июля, тульский «Арсенал» на своём поле одолел московское «Динамо» со счётом 1:0. С расписанием турнира можно ознакомиться на «Чемпионате».

Россия - Молодёжное первенство. 1-й тур
12 июля 2019, пятница. 11:00 МСК
Урал-мол.
Екатеринбург
4 : 0
Уфа-мол.
Уфа
1:0 – Шаболин – 21, 2:0 – Архиповский – 27, 3:0 – Новиков – 34, 4:0 – Чижков – 80
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент