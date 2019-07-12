«Урал» разгромил «Уфу» в матче молодёжного первенства

В 1-м туре молодёжного первенства России «Урал» принимал «Уфу». Матч состоялся на поле спортбазы Бажовия в Сысерти и завершился со счётом 4:0 в пользу команды из Екатеринбурга.



Хозяева вышли вперёд на 21-й минуте – голом отметился полузащитник Артём Шаболин. Уже спустя шесть минут преимущество «Урала» точным ударом удвоил нападающий Сергей Архиповский. На 34-й минуте счёт стал разгромным – отличился хавбек Денис Новиков. Под занавес встречи, на 80-й минуте, екатеринбургская команда поставила точку в противостоянии усилиями полузащитника Яна Чижкова.



Напомним, в матче открытия нового сезона молодёжного первенства, который состоялся накануне, 11 июля, тульский «Арсенал» на своём поле одолел московское «Динамо» со счётом 1:0. С расписанием турнира можно ознакомиться на «Чемпионате».