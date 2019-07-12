«Локомотив» объявил нового наставника молодёжной команды

Главным тренером молодежной команды «Локомотива» назначен Максим Мишаткин. В тренерский штаб команды также вошли Вячеслав Даев и Андрей Саморуков. Начальником команды назначен Павел Утолин, ранее выполнявший эту функцию в «Казанке». Мишаткин долгое время работал в академии клуба с игроками 1995, 1998, 2001 и 2002 годов рождения.



«Наша задача сделать так, чтобы у ребят горели глаза, когда они выходят на футбольное поле. Мы будем играть в правильный футбол с акцентом на атаку. Ребята должны понимать, что они играют за «Локомотив» – топ-клуб России. Мы с уважением относимся к своим соперникам, но парни должны понимать, что есть они и есть все остальные.



Кроме того мы с тренерским штабом должны подвести ребят к переходу на следующие ступени – «Казанку» и основной состав. Нас ждёт ещё интереснейший турнир – Юношеская лига УЕФА. Именно в матчах с сильными соперниками происходит рост игроков и команды в целом. Мы никого не боимся и будем отталкиваться от своей игры. Пусть соперники боятся матчей с «Локомотивом», — цитирует Мишаткина пресс-служба „Локомотива“.