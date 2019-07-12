Сутормин: жизнь футболистов такая — до конца чемоданы не распаковываешь никогда

Бывший полузащитник казанского «Рубина» Алексей Сутормин рассказал о переходе в «Зенит».
«Изначально, ещё в «Оренбурге», был разговор с Семаком, но в тот момент и «Рубин» проявил серьёзную инициативу. Надо отдать должное «Зениту» — клуб не остановился, чётко обозначил свою позицию, оказался настойчив. Это меня и заинтересовало, и, решив вопросы с «Рубином», я с удовольствием вернулся в «Зенит». Здесь нет ничего такого, ничего сверхординарного по сравнению с тем, как об этом говорят.
Подписал ли я контракт с «Рубином»? Подписал. Так что я перешёл в «Зенит» из «Рубина».
Жизнь у нас такая — до конца чемоданы не распаковываешь никогда! Но всё великолепно случилось. Понятно, что волновался, было непросто в связи с шумихой вокруг моего перехода, но сейчас это отходит на второй план. Я в «Зените», чему рад. Моё дело — всё показывать на поле», — приводит слова Сутормина «Матч ТВ».
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