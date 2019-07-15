Дубль Соболева — в видеообзоре матча «Крылья Советов» — ЦСКА

Cамарские «Крылья Советов» обыграли московский ЦСКА со счётом 2:0 в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч прошёл в Самаре на стадионе «Самара Арена». Обслуживал матч арбитр Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
На 51-й минуте счёт открыл нападающий самарцев Александр Соболев, которому ассистировал полузащитник Дмитрий Кабутов. На 58-й минуте Соболев заработал пенальти в единоборстве с защитником ЦСКА Виктором Васиным, и сам же его реализовал.
В следующем туре «Крылья Советов» на своём поле сыграют с тульским «Арсеналом». Матч состоится 20 июля. ЦСКА в этот же день предстоит домашний матч с «Оренбургом».
В минувшем сезоне ЦСКА занял четвёртое место в чемпионате России, «Крылья Советов» финишировали на 13-м.
Видео доступно на канале Российской Премьер-Лиги в Rutube.
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