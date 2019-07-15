«Рубин» ушёл от поражения в матче с «Локомотивом» благодаря голу Кварацхелии

Прозвучал финальный свисток в заключительном матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Локомотив» и «Рубин». Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.



В середине первого тайма, на 23-й минуте, «железнодорожники» получили возможность выйти вперёд, однако полузащитник Антон Миранчук не сумел реализовать пенальти. Уже во второй половине встречи, на 66-й минуте, «Локомотив» всё же открыл счёт – отличился брат хавбека Алексей. Спустя 10 минут гости восстановили равенство в счёте усилиями полузащитника Хвичи Кварацхелии. До конца встречи ни одной из команд не удалось вырвать победу.



С турнирной таблицей Российской Премьер-Лиги по итогам 1-го тура можно ознакомиться на «Чемпионате».