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«Рубин» ушёл от поражения в матче с «Локомотивом» благодаря голу Кварацхелии

«Рубин» ушёл от поражения в матче с «Локомотивом» благодаря голу Кварацхелии
Футбол / РПЛ 0

Прозвучал финальный свисток в заключительном матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Локомотив» и «Рубин». Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

В середине первого тайма, на 23-й минуте, «железнодорожники» получили возможность выйти вперёд, однако полузащитник Антон Миранчук не сумел реализовать пенальти. Уже во второй половине встречи, на 66-й минуте, «Локомотив» всё же открыл счёт – отличился брат хавбека Алексей. Спустя 10 минут гости восстановили равенство в счёте усилиями полузащитника Хвичи Кварацхелии. До конца встречи ни одной из команд не удалось вырвать победу.

С турнирной таблицей Российской Премьер-Лиги по итогам 1-го тура можно ознакомиться на «Чемпионате».

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
15 июля 2019, понедельник. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
1 : 1
Рубин
Казань
1:0 – Миранчук – 66, 1:1 – Кварацхелия – 76
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