Полузащитник Энцо Зидан, старший сын главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана, подписал контракт с «Авешем», сообщается на официальном сайте португальского клуба.



Соглашение рассчитано на два сезона – до лета 2021 года. 24-летний футболист достался «Авешу» бесплатно, перебравшись в статусе свободного агента. Последней командой хавбека была «Лозанна» из Швейцарии, с которой он расторг контракт.



Энцо Зидан является воспитанником мадридского «Реала», в молодёжных командах которого выступал с 2014 по 2017 год и некоторое время работал под руководством отца. После ухода из «Королевского клуба» полузащитник защищал цвета «Алавеса». Ранее Энцо вызывался в юношеские сборные Испании и Франции.

Старший сын Зидана подписал контракт с португальским клубом Фото : Официальный сайт ФК «Авеш»