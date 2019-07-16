Старший сын Зидана подписал контракт с португальским клубом
Полузащитник Энцо Зидан, старший сын главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана, подписал контракт с «Авешем», сообщается на официальном сайте португальского клуба.
Соглашение рассчитано на два сезона – до лета 2021 года. 24-летний футболист достался «Авешу» бесплатно, перебравшись в статусе свободного агента. Последней командой хавбека была «Лозанна» из Швейцарии, с которой он расторг контракт.
Энцо Зидан является воспитанником мадридского «Реала», в молодёжных командах которого выступал с 2014 по 2017 год и некоторое время работал под руководством отца. После ухода из «Королевского клуба» полузащитник защищал цвета «Алавеса». Ранее Энцо вызывался в юношеские сборные Испании и Франции.
Старший сын Зидана подписал контракт с португальским клубом
Фото: Официальный сайт ФК «Авеш»
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