«Енисей» объявил о возвращении Хубулова

28-летний полузащитник Арсен Хубулов на правах свободного агента подписал контракт с “Енисеем”. Как сообщает официальный сайт красноярской команды, соглашение рассчитано на два года.



Хубулов — воспитанник владикавказской школы футбола. В августе 2013 года подписал долгосрочный контракт с «Кубанью». В январе 2017 года покинул краснодарский клуб, после чего подписал контракт с махачкалинским «Анжи». 10 июля 2018 года перешёл в турецкий клуб «ББ Эрзурумспор». В начале февраля нынешнего года перешёл в «Енисей».

В минувшем сезоне за красноярский “Енисей” в Российской Премьер-Лиге провёл восемь матчей. В нынешнем сезоне красноярцы выступают в Футбольной национальной лиге. После двух туров «Енисей» набрал три очка.