«Енисей» объявил о возвращении Хубулова
28-летний полузащитник Арсен Хубулов на правах свободного агента подписал контракт с “Енисеем”. Как сообщает официальный сайт красноярской команды, соглашение рассчитано на два года.
Хубулов — воспитанник владикавказской школы футбола. В августе 2013 года подписал долгосрочный контракт с «Кубанью». В январе 2017 года покинул краснодарский клуб, после чего подписал контракт с махачкалинским «Анжи». 10 июля 2018 года перешёл в турецкий клуб «ББ Эрзурумспор». В начале февраля нынешнего года перешёл в «Енисей».
В минувшем сезоне за красноярский “Енисей” в Российской Премьер-Лиге провёл восемь матчей. В нынешнем сезоне красноярцы выступают в Футбольной национальной лиге. После двух туров «Енисей» набрал три очка.
- 16 июля 2019
-
12:59
-
12:41
-
12:39
-
12:25
-
12:23
-
12:01
-
11:56
-
11:45
-
11:36
-
11:22
-
11:15
-
11:00
-
10:44
-
10:40
-
10:26
-
10:04
-
10:00
-
09:52
-
09:43
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
09:20
-
09:11
-
09:05
-
08:50
-
08:34
-
08:00
-
07:33
-
07:21
-
06:57
-
06:31
-
05:47
-
05:15
Партнерский контент