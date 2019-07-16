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А. Егоров объяснил, почему Вилков засчитал гол Алексея Миранчука «Рубину»

А. Егоров объяснил, почему Вилков засчитал гол Алексея Миранчука «Рубину»
Футбол / РПЛ 0

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров объяснил решение арбитра Михаила Вилкова засчитать гол полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в ворота «Рубина» в матче 1-го тура Премьер-Лиги (1:1).

«В правилах написано, что перед исполнением штрафного удара игроки должны стоять в метре от стенки. Могу показать вам скрины, что перед исполнением удара игроки стоят нормально, в метре. Мы разбирали эти ситуации на сборах. Одно дело теория, другое дело практика. К примеру, шесть секунд для вратаря. 15 лет назад в Саранске арбитр назначил свободный удар, когда вратарь держал мяч больше шести секунд, после этого матча арбитр закончил карьеру.

По вчерашней ситуации: никто бы не понял, если бы гол не был засчитан. Изначально игрок стоял в метре от стенки, производится удар, игрок делает движение к стенке, он имеет на это право. Формально это нарушение, но никто не будет от этого отменять гол. Мы отправим этот момент в ФИФА и ИФАБ для консультации. Если бы он оттолкнул стенку, нужно было бы вмешиваться», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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