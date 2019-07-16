Турецкий клуб: не верьте новостям, что мы по ошибке взяли не того футболиста

Турецкий клуб «Менеменспор» в своём «инстаграме» опубликовал заявление в связи с появившейся информацией, что в команду по ошибке перешёл не тот футболист.
«8 июля мы подписали контракт с Алфой Джаллоу. После этого соглашение было расторгнуто в связи с отчётами врачей после медицинского обследования. Информация о том, что мы хотели приобрести Ламину Джаллоу, не соответствует действительности. Цель её публикации в некоторых СМИ – навредить нашему клубу. Дорогие болельщики, не верьте этим новостям», — говорится в заявлении «Менеменспора».
Ранее сообщалось, что контракт с Алфой Джаллоу, нападающим команды третьей португальской лиги «Алкошетенсе», был расторгнут, поскольку представители «Менеменспора» перепутали форварда с его соотечественником и однофамильцем Ламиной Джаллоу, на клубном уровне защищающим цвета «Салернитаны» из итальянской Серии B и вызывающимся в национальную команду Гамбии.
- 16 июля 2019
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