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«Галатасарай» хочет арендовать полузащитника «МЮ» Фреда

«Галатасарай» хочет арендовать полузащитника «МЮ» Фреда
Футбол / Англия 0

Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред в ближайшее время может перебраться в чемпионат Турции. Как сообщает Fotomac, «Галатасарай» уже сделал запрос об аренде 26-летнего футболиста.

Британский гранд не против отдать в аренду своего игрока, однако желает выручить за годичную аренду не менее € 2 млн.

В английской Премьер-лиге сезоне-2018/19 Фред провёл за манкунианский клуб 17 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Также на его счету один матч в Кубке Англии.

Напомним, прошлым летом Фред перебрался в «Манчестер Юнайтед» из донецкого «Шахтёра» за € 52 млн. Бразилец стал одним из самых дорогостоящих приобретений британского клуба в его истории.

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