«Галатасарай» хочет арендовать полузащитника «МЮ» Фреда
Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред в ближайшее время может перебраться в чемпионат Турции. Как сообщает Fotomac, «Галатасарай» уже сделал запрос об аренде 26-летнего футболиста.
Британский гранд не против отдать в аренду своего игрока, однако желает выручить за годичную аренду не менее € 2 млн.
В английской Премьер-лиге сезоне-2018/19 Фред провёл за манкунианский клуб 17 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Также на его счету один матч в Кубке Англии.
Напомним, прошлым летом Фред перебрался в «Манчестер Юнайтед» из донецкого «Шахтёра» за € 52 млн. Бразилец стал одним из самых дорогостоящих приобретений британского клуба в его истории.
- 16 июля 2019
-
23:12
-
23:05
-
22:51Фернандо может перейти в «Дженоа» Эксклюзив
-
22:47
-
22:45
-
22:42
-
22:26
-
22:16
-
21:47
-
21:46
-
21:29
-
21:16
-
21:04
-
21:04
-
21:00
-
20:44
-
20:34
-
20:31
-
20:28
-
20:28
-
20:12
-
20:04
-
20:01
-
19:43
-
19:42
-
19:38
-
19:15
-
19:11
-
19:02
-
18:54
-
18:52
-
18:41
-
18:30
-
18:21
-
18:18
Партнерский контент