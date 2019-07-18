Ерохин: я сразу сказал, что хочу остаться в «Зените»

Полузащитник Александр Ерохин прокомментировал продление контракта с «Зенитом». Новое соглашение между сторонами подписано по схеме «3+1».
«Я очень рад, что продлил контракт с «Зенитом». До конца действующего соглашения оставался ещё год, но мы решили все вопросы заранее. Договорились обо всём быстро — и клуб был во мне заинтересован, и я сразу сказал, что хочу остаться в «Зените». Долгосрочный контракт лично для меня — мотивирующий фактор. Мы стали чемпионами в прошедшем сезоне, скоро стартуем в Лиге чемпионов. «Зенит» — топ-клуб, который всегда ставит перед собой максимальные цели во всех турнирах. Я приложу все силы, чтобы помочь команде в их достижении.
Хочу ли завершить карьеру в «Зените»? Пока об этом мыслей не было. Думаю только о каждом следующем матче. Конечно, если буду показывать высокий уровень игры, то буду продолжать карьеру столько, сколько позволит физическое состояние. Повторить путь Александра Анюкова и выходить на поле в 36 лет? Его карьера вызывает только огромное уважение. Саша — сильный футболист, большой профессионал, потому что в таком возрасте поддерживать физическую форму и играть на высоком уровне — действительно здорово», — цитирует Ерохина пресс-служба клуба.
Воспитанник барнаульского футбола присоединился к сине-бело-голубым в июне 2017 года. За «Зенит» Ерохин провёл 67 матчей, забил 15 мячей и сделал 8 результативных передач. Вместе с петербургской командой он впервые в карьере стал чемпионом России.
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