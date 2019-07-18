«Зенит» объявил о продлении контракта с Ерохиным

Полузащитник Александр Ерохин продлил контракт с «Зенитом». Новое соглашение с полузащитником подписано по схеме «3+1».

Воспитанник барнаульского футбола присоединился к сине-бело-голубым в июне 2017 года. За «Зенит» Ерохин провёл 67 матчей, забил 15 мячей и сделал 8 результативных передач. Вместе с петербургской командой он впервые в карьере стал чемпионом России.



«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Александра Ерохина с продлением сотрудничества, желает удачи на поле и за его пределами!» — говорится на официальном сайте сине-бело-голубых.

Ранее полузащитник также защищал цвета «Шерифа», «Краснодара», «СКА-Энергии», «Урала» и «Ростова». 31 августа 2016 года дебютировал в составе национальной команды в товарищеском матче со сборной Турции.