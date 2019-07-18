«Ювентус» готов предложить троих игроков в обмен на Погба
«Ювентус» всё ещё изучает возможности подписания полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на Corriere dello Sport.
По информации источника, «старая синьора» готова предложить в обмен на игрока «красных дьяволов» сразу троих своих футболистов — защитника Жоау Канселу, полузащитника Блеза Матюиди и вингера Дугласа Косту.
В завершившемся сезоне Погба в 35 матчах английского национального чемпионата стал автором 13 забитых мячей (7 — с пенальти) и 9 результативных передач, а также получил 6 жёлтых карточек. Контракт француза с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость 26-летнего полузащитника на сегодняшний день составляет € 100 млн.
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