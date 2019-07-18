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«Ювентус» готов предложить троих игроков в обмен на Погба

«Ювентус» готов предложить троих игроков в обмен на Погба
Футбол / Англия 0

«Ювентус» всё ещё изучает возможности подписания полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, «старая синьора» готова предложить в обмен на игрока «красных дьяволов» сразу троих своих футболистов — защитника Жоау Канселу, полузащитника Блеза Матюиди и вингера Дугласа Косту.

В завершившемся сезоне Погба в 35 матчах английского национального чемпионата стал автором 13 забитых мячей (7 — с пенальти) и 9 результативных передач, а также получил 6 жёлтых карточек. Контракт француза с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость 26-летнего полузащитника на сегодняшний день составляет € 100 млн.

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