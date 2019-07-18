Перес попросил Зидана использовать Бэйла из-за трудностей с покупкой Погба

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес пытается убедить главного тренера команды Зинедина Зидана временно отказаться от интереса к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба и начать заигрывать вингера Гарета Бэйла, поскольку клубу не удаётся продать валлийца, сообщает The Independent.

После дорогих приобретений в начале этого летнего трансферного окна, включающих вингера Эдена Азара и нападающего Луку Йовича, Перес захотел сократить расходы, что повлияло на планы Зидана добавить в команду Погба.

В ходе обсуждений президент «Реала» всё же согласился приобрести звёздного игрока «Юнайтед», но попросил главного тренера пойти на некоторые уступки. Например, Зинедин был вынужден позволить выставить на трансфер голкипера Кейлора Наваса.

Несмотря на все усилия, «Реалу» пока не удаётся продать ни Наваса, ни Бэйла, чтобы выручить деньги на приобретение Погба. При этом «сливочные» не могут также договориться с «МЮ» о снижении цены на 26-летнего хавбека. Сообщается, что «красные дьяволы» готовы расстаться с игроком не менее чем за £ 150 млн (€ 167 млн).

В этой ситуации Перес попросил Зидана пересмотреть своё отношение к валлийцу. Ранее стало известно, что французский специалист не рассчитывает на Гарета в следующем сезоне.