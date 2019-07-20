Гризманн выдал себя и Юмтити за героев сериала «Очень странные дела»

Французский новичок «Барселоны» Антуан Гризманн опубликовал в своём «твиттере» шуточный коллаж с защитником команды и соотечественником Самюэлем Юмтити. К совместному снимку он добавил похожую фотографию актеров сериала «Очень странные дела» Калеба Маклафлина (Лукас) и Гейтена Матараццо (Дастин).
«Новые актеры для лучшего сериала», — подписал снимок Гризманн.
Забавно, что одна из газет в Бангладеш поверила в шутку и опубликовала фото детей, выдав их за Юмтити и Гризманна в детстве.
Маловероятно, что Гризманн и Юмтити дружили друг с другом в детстве, учитывая двухлетнюю разницу в возрасте и то, что их карьеры до нынешнего момента проходили в разных клубах. Все их совместные выступления ограничиваются матчами за сборную Франции, в составе которой они стали чемпионами мира в 2018 году.
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