«Тоттенхэм» предложит Эриксену новый контракт с зарплатой $ 250 тыс. в неделю

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» надеется удержать в клубе датского полузащитника Кристиана Эриксена. «Шпоры» предложат 27-летнему хавбеку новый контракт на улучшенных условиях. Об этом сообщает Daily Mail.
В настоящее время зарплата Эриксена составляет около £ 80 тыс. в неделю ($ 100 тыс.). Если датчанин продлит контракт с лондонцами, то будет получать £ 200 тыс. в неделю ($ 250 тыс.).
Напомним, Эриксен мог в межсезонье оказаться в мадридском «Реале», однако главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан сообщил боссам, что хотел бы видеть в команде Поля Погба из «Манчестер Юнайтед». Теперь футболистом интересуется другой клуб из Мадрида – «Атлетико». «Матрасники» могут приобрести Эриксена, если им не удастся подписать колумбийца Хамеса Родригеса.
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