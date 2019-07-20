Г. Хаджи: Янис имел среднее и очень большое предложения, но выбрал наименьшее

Георге Хаджи, отец полузащитника «Генка» Яниса Хаджи, прокомментировал переход сына в бельгийский клуб. Хаджи-старший является также владельцем и главным тренером «Вииторула», из которого ушёл Янис.

«Генк» заплатил за Яниса € 8 млн? Это ложь! Не могу говорить о сумме трансфера, у нас это прописано в соглашении. Если так сказали в бельгийском клубе, то пусть заплатят эту сумму. Не знаю, что сказать. Я уже говорил одну простую вещь. Мы выбрали наименьшее предложение как для клуба, так и для Яниса. Мы отдали предпочтение спортивному аспекту. У нас было среднее и очень большое предложения, но мы выбрали третье. Мы приняли решение, посмотрим, правильным оно окажется или нет. В жизни приходится принимать решения. Посмотрим, хороший ли мы сделали выбор. Время даст ответ", — приводит слова Хаджи sport.ro.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предлагал за Яниса Хаджи € 12 млн.