Янис Хаджи прибыл в Бельгию, трансфер в «Спартак» не состоится
Полузащитник «Вииторула» Янис Хаджи, сын знаменитого румынского экс-футболиста Георге Хаджи, продолжит карьеру в «Генке», сообщает HLN.
По информации источника, чемпион Бельгии согласовал с 20-летним хавбеком условия личного контракта, который будет рассчитан на три года. В четверг вечером, 11 июля, футболист прибыл в Генк для официального завершения сделки.
Ранее сообщалось, что на Яниса претендует также московский «Спартак», который предложил за футболиста € 12 млн.
Хаджи заинтересовались многие известные клубы Европы после успешной игры хавбека на молодёжном Евро-2019. В их число входят каталонская «Барселона», мюнхенская «Бавария», амстердамский «Аякс», дортмундская «Боруссия», «Севилья» и «Андерлехт».
Хаджи, которым интересуется «Спартак», пройдёт медобследование в «Генке»
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