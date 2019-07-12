Янис Хаджи прибыл в Бельгию, трансфер в «Спартак» не состоится

Полузащитник «Вииторула» Янис Хаджи, сын знаменитого румынского экс-футболиста Георге Хаджи, продолжит карьеру в «Генке», сообщает HLN.

По информации источника, чемпион Бельгии согласовал с 20-летним хавбеком условия личного контракта, который будет рассчитан на три года. В четверг вечером, 11 июля, футболист прибыл в Генк для официального завершения сделки.

Ранее сообщалось, что на Яниса претендует также московский «Спартак», который предложил за футболиста € 12 млн.

Хаджи заинтересовались многие известные клубы Европы после успешной игры хавбека на молодёжном Евро-2019. В их число входят каталонская «Барселона», мюнхенская «Бавария», амстердамский «Аякс», дортмундская «Боруссия», «Севилья» и «Андерлехт».