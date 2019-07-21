Мамаев: мы даже в колонии зарабатываем деньги. Представляете?
Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин будут работать в швейном тюремном цеху по 8 часов в день, 6 раз в неделю. За это футболисты будут получать по 11 280 рублей рублей (9300 рублей за вычетом налогов).
«Видите, даже здесь мы зарабатываем деньги, представляете. Пусть народ скажет, за что им платить 11 200», — приводят слова Мамаева «Вести».
В начале октября 2018 года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.
Кокорин: на воле не ел никогда колбасу, шоколадки — в колонии есть возможность
- 21 июля 2019
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