Экс-наставник «Насьоналя»: сравнения Месси и Марадоны ужасны
Бывший главный тренер «Насьоналя» и «Реала Сосьедад», нынешний наставник «Аль-Ахли» Мартин Ласарте высказал мнение, что сравнения аргентинцев Лионеля Месси и Диего Марадоны «ужасны», а также он считает, что футбол был «несправедливым» по отношению к Аргентине в последние годы.
«Я думаю, что футбол был несправедливым по отношению к Аргентине. Они прошли много финалов и не смогли в итоге стать чемпионами. Зачастую Месси чрезмерно критиковали, но он — человек. И в Аргентине, и в „Барселоне“ у него хорошее окружение. В то же время его сравнение с Марадоной ужасно, потому что их трудно сравнивать. Мне больно видеть карьеру Месси без титулов со сборной Аргентины», — цитирует Ласарте интернет-портал Goal.
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