Пройдут ли «Краснодар» и «Спартак» в следующий раунд ЛЧ и ЛЕ?
Вчера, 22 июля, состоялась жеребьёвка 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы, в которых определились соперники «Краснодара» и «Спартака» соответственно.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: пройдут ли «Краснодар» и «Спартак» в следующий раунд Лиги чемпионов и Лиги Европы?
Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.
«Спартаку» будет противостоять «Тун». Матчи состоятся 8 и 15 августа. Первая игра пройдёт на поле швейцарской команды, а ответная — в Москве на стадионе «Открытие Арена».
«Краснодар» будет играть против «Порту». Первая игра состоится в Краснодаре 7 августа, начало — в 20:00 по московскому времени. Ответная встреча запланирована на 13 августа в Португалии (начало — в 20:00 по местному времени).
- 23 июля 2019
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