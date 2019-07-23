Пройдут ли «Краснодар» и «Спартак» в следующий раунд ЛЧ и ЛЕ?

Вчера, 22 июля, состоялась жеребьёвка 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы, в которых определились соперники «Краснодара» и «Спартака» соответственно.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: пройдут ли «Краснодар» и «Спартак» в следующий раунд Лиги чемпионов и Лиги Европы?

Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.

«Спартаку» будет противостоять «Тун». Матчи состоятся 8 и 15 августа. Первая игра пройдёт на поле швейцарской команды, а ответная — в Москве на стадионе «Открытие Арена».

«Краснодар» будет играть против «Порту». Первая игра состоится в Краснодаре 7 августа, начало — в 20:00 по московскому времени. Ответная встреча запланирована на 13 августа в Португалии (начало — в 20:00 по местному времени).