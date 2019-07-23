«Зенит» объявил о трансфере голкипера Васютина
Российский голкипер норвежского «Сарпсборга» Александр Васютин перешёл в «Зенит».
Условия трансфера не разглашаются. Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2022/23. Ранее «Чемпионат» первым сообщил об интересе «Зенита» к Васютину.
24-летний Васютин является воспитанником петербургской футбольной школы «Смена». За молодёжный состав «Зенита» дебютировал 18 мая 2013 года в матче 29-го тура с нижегородской «Волгой» (0:2). В августе 2016 года он был отдан в полугодовую аренду в клуб чемпионата Финляндии «Лахти». 13 августа в первом же матче — с ПК-35 — вышел в стартовом составе и забил гол. В 2017 году был признан лучшим вратарём чемпионата Финляндии.
«Зенит», набрав шесть очков, занимает второе место в чемпионате России после двух туров.
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