Сарри: с «Интером» Роналду сыграл на своём привычном уровне

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Интером» в матче Международного кубка чемпионов.

«Де Лигт отыграл ту часть матча, в которой мы сыграли хуже, но он не несёт никакой ответственности за это. Криштиану провёл обычный матч на своём уровне. Мы можем и должны улучшить нашу игру. Мы сыграли матч, похожий на игру с „Тоттенхэм Хотспур“. Мы заставили соперника защищаться очень низко. В первые полчаса второго тайма мы снова заиграли намного лучше, действовали более стабильно и смело взяли игру в свои руки. Нам нужно изменить наш образ мышления, но это непросто сделать за короткое время.

В раздевалке я сказал, что в это время сезона игроки могут допускать ошибки, но не демонстрировать пассивность. Я хотел увидеть команду, в которой бы нападающие принимали участие в защитных действиях, и ребята выполнили эту установку. Однако сегодня было очень жарко. Сегодня утром я заставил своих игроков тренироваться на протяжении 45 минут. Я был неправ, температура была чудовищной, и мы заплатили за это.

Буффон провёл экстраординарный матч, он также очень хорошо отыграл серию пенальти. Мой выбор первого вратаря был ясен с самого начала. Я говорил с Буффоном этим летом и сказал ему, что наш первый вратарь — Щенсны. Я хотел быть ясным с Джиджи, он — замечательный парень. Он ответил, что мог заработать больше денег в другом месте. Он хотел вернуться в «Юве» любой ценой.

Что касается Рабьо, он провёл хорошую игру, но он очень мало играл в 2019 году. У него огромные возможности для прогресса. Как центральный полузащитник он меня удивил", — цитирует Сарри сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.