Зиеш: «Севилья» на одном уровне в «Аяксом», не хочу напрасно покидать Амстердам

Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш отметил, что не планирует переходить в «Севилью». Ранее сообщалось, что «Севилья» готова заплатить за 26-летнего игрока сборной Марокко € 30 млн.
«Чувствую себя в „Аяксе“ как дома и могу принести пользу клубу. Думаю, „Севилья“ находится на одном уровне с „Аяксом“, поэтому не хочу напрасно покидать Амстердам. Правильный клуб ещё не сделал предложение, поэтому просто хочу продолжать работу в „Аяксе“, — приводит слова Зиеша Goal.com.
Хавбек амстердамского клуба в минувшей кампании провёл 29 матчей в чемпионате Нидерландов. В его активе 16 голов и 21 результативная передача. В 17 встречах в Лиге чемпионов игрок забил 5 мячей и отдал 4 голевых паса. Хаким выступает за «Аякс» с 2016 года. Ранее он защищал цвета «Твенте» и «Херенвена». Его контракт с амстердамцами рассчитан до 30 июня 2021 года.
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