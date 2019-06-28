«Севилья» хочет купить Зиеша за € 30 млн

Испанская «Севилья» проявляет интерес к полузащитнику голландского «Аякса» Хакиму Зиешу и готова заплатить за 26-летнего игрока сборной Марокко € 30 млн, сообщает De Telegraaf.
Хавбек амстердамского клуба в минувшей кампании провёл 29 матчей в чемпионате Нидерландов. В его активе 16 голов и 21 результативная передача. В 17 встречах в Лиге чемпионов игрок забил 5 мячей и отдал 4 голевых паса.
«Аякс» в минувшем сезоне стал чемпионом Нидерландов. В 34 матчах команда из Амстердама набрала 86 очков. В Лиге чемпионов подопечные Эрика тен Хага дошли до полуфинала, где по сумме двух игр уступили лондонскому «Тоттенхэм Хотспур» (1:0, 2:3).
Хаким выступает за «Аякс» с 2016 года. Ранее он защищал цвета «Твенте» и «Херенвена». Его контракт с амстердамцами рассчитан до 30 июня 2021 года.
Ранее сообщалось, что «Аякс» подписал контракт с Квинси Промесом, бывшим игроком «Севильи» и московского «Спартака».
- 28 июня 2019
-
08:26
-
07:49
-
07:20
-
07:01
-
06:45
-
05:49
-
05:22
-
05:07
-
04:13
-
03:58
-
03:32
-
02:58
-
02:34
-
02:06
-
01:52
-
01:26
-
00:57
-
00:30
-
00:30
-
00:19
-
00:00
- 27 июня 2019
-
23:53
-
23:46
-
23:42
-
23:24
-
23:21
-
23:04
-
22:57
-
22:32
-
22:20
-
22:17
-
22:11
-
22:02
-
21:57
-
21:53