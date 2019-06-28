«Севилья» хочет купить Зиеша за € 30 млн

Испанская «Севилья» проявляет интерес к полузащитнику голландского «Аякса» Хакиму Зиешу и готова заплатить за 26-летнего игрока сборной Марокко € 30 млн, сообщает De Telegraaf.

Хавбек амстердамского клуба в минувшей кампании провёл 29 матчей в чемпионате Нидерландов. В его активе 16 голов и 21 результативная передача. В 17 встречах в Лиге чемпионов игрок забил 5 мячей и отдал 4 голевых паса.



«Аякс» в минувшем сезоне стал чемпионом Нидерландов. В 34 матчах команда из Амстердама набрала 86 очков. В Лиге чемпионов подопечные Эрика тен Хага дошли до полуфинала, где по сумме двух игр уступили лондонскому «Тоттенхэм Хотспур» (1:0, 2:3).



Хаким выступает за «Аякс» с 2016 года. Ранее он защищал цвета «Твенте» и «Херенвена». Его контракт с амстердамцами рассчитан до 30 июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Аякс» подписал контракт с Квинси Промесом, бывшим игроком «Севильи» и московского «Спартака».