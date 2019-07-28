«Ростов» обыграл «Арсенал» в матче 3-го тура РПЛ

«Ростов» обыграл «Арсенал» в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 3:2. Встреча состоялась на стадионе «Арсенал» в Туле.

Счёт в матче был открыт на 21-й минуте. Ударом со штрафного ворота хозяев поразил полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко. На 49-й минуте Алексей Ионов удвоил преимущество гостей. Результативная передача на счету Эльдора Шомуродова. На 67-й минуте форвард «Арсенала» Евгений Луценко с передачи Сергея Ткачёва один гол отыграл. На 81-й минуте третий гол в ворота хозяев забил Шомуродов. На 90+5-й минуте точку в игре поставил Горан Чаушич.

«Ростов» набрал семь очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. Для «Арсенала» это поражение стало первым в текущем розыгрыше чемпионата страны. В активе команды из Тулы четыре очка, она занимает 8-е место.