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Тульский «Арсенал» разгромил «Ростов» в матче молодёжного первенства — 7:0

Тульский «Арсенал» разгромил «Ростов» в матче молодёжного первенства — 7:0
Футбол / РПЛ 0

В матче 3-го тура молодёжного первенства России тульский «Арсенал» принимал сверстников из «Ростова». Игра прошла на стадионе ДЮСШ «Арсенал» в Туле и завершилась победой хозяев со счётом 7:0.

Голами в составе тульской команды отметились Тамерлан Мусаев, Георгий Сулаквелидзе, Тимур Лобанов, Даниил Ерофеев и Даниил Хлусевич, оформивший дубль в этой встрече.

Тульский «Арсенал» набрал 6 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Ростов» (3) — на 12-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 9 очков в 3 матчах. В следующем туре молодёжного первенства страны «Арсенал» сыграет с «Тамбовом» 3 августа, а «Ростов» днём ранее проведёт матч с «Уралом».

Россия - Молодёжное первенство. 3-й тур
28 июля 2019, воскресенье. 11:00 МСК
Арсенал-мол.
Тула
7 : 0
Ростов-мол.
Ростов-на-Дону
1:0 – Хлусевич – 29, 2:0 – Мусаев – 36, 3:0 – Сулаквелидзе – 59, 4:0 – Хлусевич – 75, 5:0 – Лобанов – 78, 6:0 – Ерофеев – 82, 7:0 – Лобанов – 90
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