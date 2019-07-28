Тульский «Арсенал» разгромил «Ростов» в матче молодёжного первенства — 7:0
В матче 3-го тура молодёжного первенства России тульский «Арсенал» принимал сверстников из «Ростова». Игра прошла на стадионе ДЮСШ «Арсенал» в Туле и завершилась победой хозяев со счётом 7:0.
Голами в составе тульской команды отметились Тамерлан Мусаев, Георгий Сулаквелидзе, Тимур Лобанов, Даниил Ерофеев и Даниил Хлусевич, оформивший дубль в этой встрече.
Тульский «Арсенал» набрал 6 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Ростов» (3) — на 12-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 9 очков в 3 матчах. В следующем туре молодёжного первенства страны «Арсенал» сыграет с «Тамбовом» 3 августа, а «Ростов» днём ранее проведёт матч с «Уралом».
- 28 июля 2019
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