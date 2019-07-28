Сёмин: что нам, казнить Мурило?

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал игру защитника Мурило Серкейры, в результате фола которого был назначен пенальти в ворота «железнодорожников» в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1).



«Ошибки бывают – что ж его за это, казнить? Хотя их чересчур много, ошибки все игроки совершают. По работе и самоотдаче у меня ни к кому претензий нет. Ребята молодцы», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Напомним, что главный арбитр матча Владислав Безбородов назначил 11-метровый в ворота «Локомотива» после просмотра видеоповтора.

ЦСКА, набрав шесть очков, вышел на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (4) — на 9-м.



В 4-м туре «армейцы» на выезде 4 августа сыграют с «Рубином». «Локомотив» 3 августа в гостях встретится с «Крыльями Советов».