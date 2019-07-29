Милевский позвонил Карпину и попросился в «Ростов»

Украинский нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский позвонил главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину и выразил желание перейти в российский клуб.
Карпин: Алё.
Милевский: Валерий Георгиевич?
Карпин: Да.
Милевский: Добрый вечер, это Артём Милевский. Помните? «Динамо» Киев, Украина.
Карпин: Да-да, помню.
Милевский: Да, здравствуйте. Я вот сейчас в Бресте зажигаю, супер сейчас всё идет, мы к чемпионству идём очень большими шагами. Хотел бы перейти к вам в команду зимой, если получится. Возможно это?
Карпин: Ну, до зимы ещё дожить надо. Нам всем надо дожить.
Милевский: Такой футбол просто показываете сумасшедший. Первый тур — вообще сильно понравилось.
Карпин: Угу. Посмотрим-посмотрим.
Милевский: Реально очень хотелось бы поиграть под вашим руководством. Сколько можете заплатить, Георгич?
Карпин: Без понятия.
Милевский: Без понятия? А можно этот разговор продолжить с вами? Понимаю, вы готовитесь…
В этот момент Карпин положил трубку, не дослушав.
Милевский добавил, что если реально получит предложение от «Ростова», то с удовольствием на него откликнется. «Поехал бы туда за полтишок (50 тыс. долларов) в месяц. Даже за меньшие деньги», — сказал футболист.
- 29 июля 2019
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