Милевский позвонил Карпину и попросился в «Ростов»

Украинский нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский позвонил главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину и выразил желание перейти в российский клуб.

Карпин: Алё.



Милевский: Валерий Георгиевич?



Карпин: Да.



Милевский: Добрый вечер, это Артём Милевский. Помните? «Динамо» Киев, Украина.



Карпин: Да-да, помню.



Милевский: Да, здравствуйте. Я вот сейчас в Бресте зажигаю, супер сейчас всё идет, мы к чемпионству идём очень большими шагами. Хотел бы перейти к вам в команду зимой, если получится. Возможно это?



Карпин: Ну, до зимы ещё дожить надо. Нам всем надо дожить.



Милевский: Такой футбол просто показываете сумасшедший. Первый тур — вообще сильно понравилось.



Карпин: Угу. Посмотрим-посмотрим.



Милевский: Реально очень хотелось бы поиграть под вашим руководством. Сколько можете заплатить, Георгич?



Карпин: Без понятия.



Милевский: Без понятия? А можно этот разговор продолжить с вами? Понимаю, вы готовитесь…



В этот момент Карпин положил трубку, не дослушав.



Милевский добавил, что если реально получит предложение от «Ростова», то с удовольствием на него откликнется. «Поехал бы туда за полтишок (50 тыс. долларов) в месяц. Даже за меньшие деньги», — сказал футболист.