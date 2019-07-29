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Милевский позвонил Карпину и попросился в «Ростов»

Милевский позвонил Карпину и попросился в «Ростов»
Футбол / РПЛ 0

Украинский нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский позвонил главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину и выразил желание перейти в российский клуб.

Карпин: Алё.

Милевский: Валерий Георгиевич?

Карпин: Да.

Милевский: Добрый вечер, это Артём Милевский. Помните? «Динамо» Киев, Украина.

Карпин: Да-да, помню.

Милевский: Да, здравствуйте. Я вот сейчас в Бресте зажигаю, супер сейчас всё идет, мы к чемпионству идём очень большими шагами. Хотел бы перейти к вам в команду зимой, если получится. Возможно это?

Карпин: Ну, до зимы ещё дожить надо. Нам всем надо дожить.

Милевский: Такой футбол просто показываете сумасшедший. Первый тур — вообще сильно понравилось.

Карпин: Угу. Посмотрим-посмотрим.

Милевский: Реально очень хотелось бы поиграть под вашим руководством. Сколько можете заплатить, Георгич?

Карпин: Без понятия.

Милевский: Без понятия? А можно этот разговор продолжить с вами? Понимаю, вы готовитесь…

В этот момент Карпин положил трубку, не дослушав.

Милевский добавил, что если реально получит предложение от «Ростова», то с удовольствием на него откликнется. «Поехал бы туда за полтишок (50 тыс. долларов) в месяц. Даже за меньшие деньги», — сказал футболист.

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