Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Украинский футболист Милевский: у меня был секс с Канделаки

Украинский футболист Милевский: у меня был секс с Канделаки
Футбол / Прочие турниры 0

Украинский нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский рассказал, что у него были отношения с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки.

«По молодости было много с кем. Конкретно: да или нет с Канделаки? Да. Но это было давно, после чемпионата мира ещё. Она приезжала снимать «Самый умный» в Киев. Как мне рассказывали, она сидела с подружками в ресторане, спросила, кто сейчас самый модный футболист, попросила номер. А я честно знал только, что есть Тина Канделаки, но даже не знал, как она выглядит. И тут звонок с незнакомого номера: «Привет, это Тина Канделаки». Я отвечаю: «Ну и что?» В общем, разговор не пошёл. Но потом мы списались, пару раз увиделись и пообщались. Но она крутая, честно, я большой привет ей передаю», — сказал Милевский в интервью Евгению Савину, опубликованном на канале «КраСава» в Youtube.

Милевский: у Коноплянки есть предложение от «Краснодара»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент