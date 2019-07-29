Украинский футболист Милевский: у меня был секс с Канделаки

Украинский нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский рассказал, что у него были отношения с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки.
«По молодости было много с кем. Конкретно: да или нет с Канделаки? Да. Но это было давно, после чемпионата мира ещё. Она приезжала снимать «Самый умный» в Киев. Как мне рассказывали, она сидела с подружками в ресторане, спросила, кто сейчас самый модный футболист, попросила номер. А я честно знал только, что есть Тина Канделаки, но даже не знал, как она выглядит. И тут звонок с незнакомого номера: «Привет, это Тина Канделаки». Я отвечаю: «Ну и что?» В общем, разговор не пошёл. Но потом мы списались, пару раз увиделись и пообщались. Но она крутая, честно, я большой привет ей передаю», — сказал Милевский в интервью Евгению Савину, опубликованном на канале «КраСава» в Youtube.
- 29 июля 2019
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