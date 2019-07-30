В Англии с сезона-2019/20 вводятся временные удаления футболистов

Федерация футбола Англии объявила, что начиная с сезона-2019/20 в некоторых лигах страны будут применяться временные удаления футболистов с так называемой скамейкой штрафников. Такое наказание игроки будут получать за споры с решениями арбитров на поле.
Обязательное изменение правил будет осуществляться вплоть до 5-й английской лиги, а также до 3-й женской лиги и ниже. Игрокам, которые будут спорить с решениями судей, будет показана жёлтая карточка, в то время как арбитр будет указывать футболистам, чтобы те отправились на «скамейку штрафников». Два таких временных увольнения приведут к удалению игрока.
«Несогласие — ключевая часть игры, которую необходимо решить, и наш экспериментальный этап доказал, что «скамейка штрафников» работает хорошо», — сказал генеральный директор Федерации футбола Англии Марк Буллингем.
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