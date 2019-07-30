Р. Билялетдинов не удивлён решению Самедова завершить карьеру

Бывший главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал решение полузащитника Александра Самедова завершить карьеру.
«Знал о его решении ещё до того, как Сашка решил объявить об этом на всю страну. Удивляться тут нечему. В таком возрасте игрок решает сам за себя. Станислав Черчесов сказал, что он мог ещё поиграть? Явно он не с потолка берёт такие вещи. Но Самедову виднее, может он или нет, очевидно, он почувствовал, что организм исчерпал свои ресурсы. В таком случае лучше не мучить себя и уйти красиво», — цитирует Билялетдинова «RT на русском».
Самедов за свою карьеру, которая длилась с 2002 года, успел поиграть за «Спартак», «Локомотив», «Москву», «Динамо» и «Крылья Советов». С 2011 по 2018 год полузащитник вызывался в сборную России.
- 30 июля 2019
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